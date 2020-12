Zona rossa a Vittoria, 93 commercianti vogliono risarcimento dalla Regione

L'istituzione della zona rossa a Vittoria per combattere la pandemia finisce davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. Novantatrè commercianti della via Cavour, infatti, contrari al provvedimento in vigore tra il 3 novembre e il 3 dicembre, hanno impugnato davanti al Tar di Catania la decisione a suo tempo presa dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Oltre a chiedere alla giustizia amministrativa la dichiarazione di illegittimità del provvedimento, i commercianti rivendicano un risarcimento per i danni subiti durante la sospensione delle attività. La rivendicazione dei commercianti è sostenuta da Confesercenti che giudica l'istituzione della "zona rossa" un provvedimento "enormemente lesivo".