Le prossime elezioni regionali in Calabria non dovrebbero svolgersi nella data prevista. E' auspicabile un rinvio, visto che - data la situazione epidemiologica - non sarebbe opportuno affrontare la campagna elettorale. E' quanto emerge in sintesi - a quanto si apprende - da una riunione del Comitato Tecnico Scientifico che si è svolta oggi.