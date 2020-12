Capodanno, in Sicilia tanti concerti e spettacoli: va in onda su streaming

Niente assembramenti, causa covid, ma il calendario siciliano di concerti e spettacoli in streaming per Capodanno è ricco. Il teatro Massimo domani alle 17 sulla propria webtv mette in scena il concerto di fine anno diretto da Omer Meir Wellber. In scena ad assecondare l'estro di Wellber, l'orchestra e il coro del Teatro Massimo. L' 1 gennaio "A new year of hope", il concerto disponibile a partire dalle 8 sulla webTv del Teatro. A dare il benvenuto al 2021, le formazioni giovanili del Teatro Massimo dirette dal Maestro Michele De Luca - circa 200 ragazzi e bambini tra i sette e i ventitré anni che animano la Massimo Youth Orchestra (che ha debuttato pochi giorni fa con un concerto di Natale al Duomo di Monreale) e la Massimo Kids Orchestra; e la Cantoria, il Coro di voci bianche e il Coro Arcobaleno, diretti dal Maestro Salvatore Punturo. Apertura con l'omaggio a Beethoven, quasi un ultimo gesto delle celebrazioni del 2020. Il tradizionale concerto di Capodanno della Foss verrà trasmesso venerdì alle 18. A dirigere l'OSS sarà l'affermato maestro toscano Carlo Montanaro, fondatore di OperaWebinar e direttore musicale dell'Opera di Varsavia dal 2011 al 2014. E' uno spettacolo dedicato alle donne, "FemaleTrouble", un dialogo suggestivo tra musica e immagini che sarà trasmesso domani alle 9 sulle pagine Facebook dell'Associazione Fraxart e dell'emittente Radio In, organizzato da Fraxart in collaborazione con l'Associazione Sopra La Panca, con il patrocinio dell'assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione siciliana. "A conclusione di un anno complesso e ricco di sfide voglio offrire il mio augurio con un bouquet di artisti che ci aiutino a ricordare che siamo siciliani, un popolo ricco, fiero, orgoglioso della propria storia e delle tradizioni" dice l'assessore dei beni Culturali Alberto Samonà presnetando il programma da godere in streaming. Oggi 18,30 spettacolo teatrale "Giuda" , regia di Gioacchino Palumbo, in scena Massimo Costa dalla Cappella Bonajuto di Catania; Stasera alle 21,30 Roy Paci con lo spettacolo "Sicilia Bedda" con Lab Orchestra e conduzione di Massimo Minutella; andrà in diretta streaming, oltre che su tutte le pagine social, nella pagina di Roy, andrà anche su Blogsicilia.it e in diretta televisiva alle 21,30 su Videoregione canale 16. A seguire alle 22,40 Red Ronnie racconterà e commenterà con videointerviste inedite gli Artisti siciliani; andrà in diretta da www.roxybar.tv ed inoltre sulle pagine Facebook. Domani alle ore 12 concerto di Capodanno alle "Terme della Rotonda" di Catania "Mozart Concert Gala" del Coro Lirico siciliano diretto dal Maestro Francesco Attardi; alle ore 18,30 dal Castello di Maredolce, Pietrangelo Buttafuoco con "Il Lupo e la luna", regia di Giuseppe Dipasquale e le videoimmagini di Francesco Lopergolo. (anche questo sarà mandato in aggiunta su sito Blogsicilia.it).