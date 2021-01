Il coprifuoco non ferma i botti: spari all'impazzata a Siracusa (IL VIDEO)

Neppure il lockdown, il coprifuoco e Dpcm vari, hanno fermato i botti a Siracusa. Si è sparato all'impazzata per salutare l'arrivo del 2021 dopo un anno nefasto come quello che ci ha lasciato. Botti in tutti i quartieri, dove qualcuno ha forse utilizzato pure armi da fuoco. Particolarmente visibile nella zona nord, nei quartieri di santa Panagia, Mazzarrona e pure a Epipoli. Già nel pomeriggio di San Silvestro i negozi autorizzati che vendono giochi pirotecnici avevano finito le scorte di petardi, fiaccole e batterie di fuochi d'artificio. Un nostro cineoperatore ha ripreso da Belvedere di Siracusa, non solo la città allo scoccare della mezzanotte, ma anche la vicina Priolo, che in fatto di spari, non è stata seconda a nessuno.