Coronavirus, 22.211 positivi e 462 decessi: tasso di positività al 14%

Sono 22.211 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 1 gennaio, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 462 morti che portano il totale a 74.621 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19. Sono 157.524 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, mentre continua a salire il tasso di positività che si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% di ieri.

I dati delle regioni:

LOMBARDIA - Sono 3.056 i contagi da coronavirus in Lombardia resi noti oggi, 1 gennaio, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 80 morti che portano il totale a 25.203 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19.

TOSCANA - Sono 589 i nuovi casi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 27 morti.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.629 i casi di coronavirus in Emilia Romagna resi noti oggi, 1 gennaio, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 70 morti che portano il totale a 7.808 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19.

LAZIO - Sono 1.913 i nuovi casi di Coronavirus nel Lazio, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 23 morti. "Oggi su oltre 14 mila tamponi nel Lazio (-1.821) si registrano 1.913 casi positivi (+146), 23 i decessi (-50) e +702 i guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. I casi a Roma città salgono a quota 800", ha spiegato l'assessore alla Sanità Alessio D’Amato nella videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

PUGLIA - Sono 1.661 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 21 morti.

PIEMONTE - l’Unita’ di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1120 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (pari al 9 % dei 12.413 tamponi eseguiti, di cui 6626 antigenici). Sono 38 i decessi.

SARDEGNA - Sono 365 i nuovi contagi di Coronavirus in Sardegna, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 4 morti. Sono 31.478 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. I decessi sono 751 in tutto.

VENETO - Sono 4.805 i contagi da coronavirus in Veneto resi noti oggi, 1 gennaio, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 90 morti che portano il totale a 6.629 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19.

VALLE D'AOSTA - Sono 17 i nuovi casi di coronavirus in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore. Il totale sale a 7.290 casi. Lo comunica la Regione nel bollettino di oggi. Sono stati 498 i tamponi processati nello stesso arco temporale. Sono invece 2 i decessi delle ultime 24 ore, che fa salire il numero dei morti a 381. Infine sono 18 i guariti per un complessivo di 6.501.

CAMPANIA - Sono 1.734 i nuovi casi di Coronavirus in Campania, secondo il bollettino di oggi del ministero della Salute. Si registrano altri 20 morti. Nella giornata di ieri (31 dicembre) sono stati eseguiti 20.458 tamponi. I pazienti ricoverati sono 1.359 (+34), quelli in terapia intensiva sono 104 (-9). Gli attualmente positivi sono 78.328 (+1073): di questi, 76.865 (+1.048) sono in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti nelle ultime 24 ore sono 641 (in totale 110.215). I casi totali nella regione sono 191.407, mentre i decessi salgono a 2.864.