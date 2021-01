Coronavirus, 11.831 nuovi positivi: 364 decessi in 24 ore

Sono 11.831 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Dai ieri sono stati registrati 364 morti, che portano il totale a 74.985 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19.

I dati delle regioni:

LOMBARDIA - Sono 1.402 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 78 morti.

TOSCANA - Sono 498 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 20 morti. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 107.674 (88,7% dei casi totali).

VENETO - Sono 3.165 i contagi da coronavirus in Veneto resi noti oggi secondo i dati del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Dai ieri sono stati registrati 46 morti, che portano il totale a 6.675 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19.

PUGLIA - Sono 344 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 10 morti. Dei nuovi casi 114 in provincia di Bari, 44 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, 139 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.035 i nuovi casi di coronavirus in Emilia Romagna, dono sono stati registrati altri 38 morti secondo i dati contenuti nel bollettino di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 5.281 tamponi.

CAMPANIA - In Campania da ieri sono 392 i nuovi casi da coronavirus riscontrati dopo aver analizzato 3.209 tamponi. Si registrano altri 29 morti, che portano il totale delle vittime a 2.893 dall'inizio dell'emergenza.

LAZIO - Sono 1.275 i nuovi casi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 24 morti. Oltre 10mila le vaccinazioni effettuate nel Lazio, che è prima regione in Italia per somministrazioni.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 379 nuovi contagi di coronavirus su 2.903 tamponi (pari al 13%), di cui 246 test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 18. I ricoveri nelle terapie intensive sono fermi a 63 mentre quelli in altri reparti ammontano a 652. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, nel bollettino di oggi.

SARDEGNA - Sono 189 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 4 morti. 31.667 i casi di positività complessivamente accertati in nella Regione dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati così ripartiti i 4 decessi che portano il totale delle vittime a 755: due uomini e due donne tra 69 e 81 anni. Le vittime: tre residenti della provincia del Sud Sardegna e una della provincia di Sassari.

VALLE D'AOSTA - Sono 7 i nuovi casi di coronavirus riscontrati in Valle d'Aosta dopo l'analisi di 323 tamponi nelle ultime 24 ore. Da ieri si registrano altri 2 morti, con il totale delle vittime che sale a 383 dall'inizio dell'emergenza. Questi i dati del bollettino di oggi della regione Valle d'Aosta.