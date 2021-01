Coronavirus, 14.245 positivi e 347 decessi: più di 2500 persone ricoverate

Sono 14.245 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 3 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Dai ieri sono stati registrati 347 morti, che portano il totale a 75.332 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19. Da ieri sono stati effettuati 102.974 tamponi. Gli ingressi in terapia intensiva sono stati 154, 2583 i ricoverati in totale.

LOMBARDIA - Sono 1.709 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia resi noti oggi, 3 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Dai ieri sono stati registrati 36 morti, che portano il totale a 25.317 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.818 i nuovi casi di coronavirus in Emilia Romagna. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 41 morti, che portano il totale a 7.887 nella regione.

PIEMONTE - Sono 741 i nuovi casi di Coronavirus in Piemonte. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8 morti.

VENETO - Sono 3.419 i contagi da coronavirus in Veneto resi noti oggi, 3 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Dai ieri sono stati registrati 88 morti, che portano il totale a 6.763 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19.

LAZIO - Sono 1.681 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio, dove sono stati registrati altri 24 morti secondo i dati diffusi dalla Regione. "Oggi su quasi 12 mila tamponi nel Lazio (+2.206) si registrano 1.681 casi positivi (+406), 24 i decessi e +952 i guariti. Stabili i decessi, aumentano i casi e i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive. il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 14%. I casi a Roma citta’ sono stabili a quota 700.

TOSCANA - In Toscana i nuovi casi di coronavirus sono 355. Oggi si registrano 10 nuovi decessi: 4 uomini e 6 donne con un'età media di 83,1 anni.

CAMPANIA - Sono 619 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 18 morti.