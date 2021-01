Potenza, morti madre e figlio in un incidente sulla tangenziale

Due persone, madre e figlio, sono morte in un incidente stradale avvenuto in mattinata lungo la tangenziale nord di Potenza. Per cause in corso di accertamento, due auto e un furgone sono usciti fuori strada. A perdere la vita Pompea Allegretti, 58 anni, medico, originaria di Brindisi di Montagna (Potenza) e il figlio ventenne, Salvatore Raimondi. I due si trovavano a bordo di una Fiat Sedici guidata dal ragazzo. La donna è morta subito dopo l'incidente, mentre il figlio è deceduto poche ore dopo in ospedale a Potenza, trasportato dagli operatori del 118. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

"Ho avuto modo di conoscere ed apprezzare il lavoro svolto dalla dottoressa Pompea Allegretti, per anni punto di riferimento della comunità di Filiano. Per questo sono particolarmente addolorato per il gravissimo lutto a seguito del tragico incidente nel quale ha perso la vita anche il figlio Salvatore Raimondi. Alla famiglia i sensi del mio cordoglio per la scomparsa della madre e del figlio". Cosi il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a seguito dell'incidente avvenuto in mattinata nei pressi di Potenza nel quale hanno perso la vita una donna e il figlio.