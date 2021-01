Modica, continua lo screening Covid: 5 positivi su 608 tamponi effettuati

Sono iniziati a Palazzo di città di Modica gli screening Covid in programma questa settimana. Oggi sono stati eseguiti 608 tamponi e sono state trovate cinque persone positive. Molti i giovani che si sono sottoposti ai test rapidi nell'atrio di Palazzo San Domenico confermando l'alta percentuale di modicani che si sottopongono agli screening di massa. A Modica si effettua circa il 40% dei test eseguiti negli altri centri del Ragusano. "Ringrazio tutti i cittadini modicani che ogni giorno rappresentano sempre il numero più alto di tamponi effettuati. Invito per domani mattina soprattutto gli studenti a venire a sottoporsi allo screening in vista della riapertura delle scuole”, ha scritto su facebook il sindaco di Modica, Ignazio Abbate. Questo il calendario di screening per questa settimana:

MARTEDI' 5 gennaio: 9.00 – 13.00 - atrio comunale Palazzo San Domenico

GIOVEDI' 7: 16.00 – 20.00 - atrio comunale Palazzo San Domenico

VENERDI' 8: 16.00 – 20.00- atrio comunale Palazzo San Domenico

DOMENICA 10: 8.30 – 13.30 - drive in, zona artigianale