Vaccini, le mafie tentano di infiltrarsi nel sistema economico

I clan mafiosi sfruttano l'emergenza Covid. Le indagini rivelano che stanno già tentando di accedere alle misure di sostegno all'economia e di infiltrarsi nei servizi di sanificazione per le strutture turistiche e commerciali.Il pericolo è che ora cerchino di mettere le mani sui vaccini.A lanciare l'allarme è il quarto report dell'Organismo di monitoraggio istituito dal capo della Polizia sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte delle mafie. La diffusione dei vaccini,segnala il rapporto,potrebbe interessare i gruppi criminali per "l'elevata domanda" e per "la fisiologica bassa offerta iniziale".