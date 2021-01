Morta a Palermo Luciana Savagnone: era giudice alla Corte dei Conti

E' morta nella sua abitazione a causa di una malattia Luciana Savagnone, presidente della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime settimane. Savagnone si era insediata negli uffici di via Notarbartolo nel 2018. Proveniente dalla magistratura ordinaria presso cui, dal 30 giugno 1979, ha svolto funzioni giudicanti, vinse il concorso per titoli ed esami nella magistratura contabile e fu immessa nei ruoli nell'ottobre del 1984 prestando servizio contemporaneamente presso la sezione giurisdizionale e presso quella di Controllo. Dal 15 aprile 1989 è stata assegnata in via esclusiva presso la sezione giurisdizionale e dal primo aprile 2000 presso la sezione giurisdizionale d'appello. Nominata Presidente di Sezione il 27 agosto 2013, Luciana Savagnone è stata la prima donna ad essere stata assegnata quale Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti siciliana.