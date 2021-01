Precipita aereo ultraleggero a Siracusa, feriti pilota ed il passeggero (LE FOTO)

Un pilota ed un passeggero sono rimasti gravemente feriti per la caduta di un aereo ultraleggero in fase di atterraggio. L'incidente si è verificato a Siracusa nella pista dell'Avio Club di contrada Rinaura, a una decina di chilometri cal capoluogo. Probabile che si sia verificata un'avaria al motore mentre il pilota stava effettuando la manovra. E' stato il personale dello scalo siracusano a fare scattare l'allarme portandosi sulla pista per estrarre dalle lamiere del velivolo i due occupanti. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti all'ospedale Umberto I° di Siracusa. Secondo quanto si apprende, i due non sarebbero in pericolo di vita. All'Avio Club di Siracusa sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia che ha avviato indagini sull'incidente di questa sera.