Dal 28 marzo Ego Airways collegherà Catania con 6 nuovi scali

Ego Airways, nuova compagnia aerea Made in Italy, attiva dal 28 marzo 2021 dei collegamenti che coinvolgeranno gli aeroporti di Catania, Forlì, Firenze, Parma, Bari e Lamezia Terme. A questi scali, dal 4 giugno, si aggiungeranno Cagliari, Bergamo e Roma. "Con molta soddisfazione, in un momento che ci auguriamo possa far intravedere una ripartenza per tutto il comparto travel - afferma Marilena Bisio, responsabile commerciale di Ego Airways - diamo inizio alle vendite tenendo fede a quanto preannunciato. Era importante presentarci puntuali a questa scadenza e nonostante la complessità del periodo ci siamo impegnati al massimo per rispettarla. I feedback raccolti dal giorno della presentazione ufficiale della compagnia sono molto positivi, sia da parte della rete agenziale sia da parte degli operatori. Le partnership con gli aeroporti di riferimento sono molto solide e all'insegna della massima collaborazione, in una promettente ottica win-win". Il voli da Catania saranno operati con due aeromobili Embraer 190.Lo scalo sarà collegato con Forlì con due voli al giorno, dal lunedì al venerdì, e con un volo al giorno, il sabato e la domenica. Quotidiana sarà la frequenza dei collegamenti con Parma, mentre tra Catania e Firenze si volerà dal lunedì al sabato.