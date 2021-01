Palermo, sequestrati beni di mafia per 400 mila euro a Girolamo Ciresi

Sequestrati beni per 400 mila euro a Girolamo Ciresi, 72 anni, arrestato nell'operazione antimafia Panta Rei con la quale è stato assestato un colpo alla famiglia mafiosa di Borgo Vecchio a Palermo. Al momento Ciresi si trova ai domiciliari accusato di avere imposto il pizzo alle attività commerciali della zona. Il provvedimento della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Palermo. Già a luglio scorso a Ciresi erano stati sequestri altri beni per identico valore. In questo provvedimento i sigilli sono stati posti a un appartamento nel quartiere Arenella e a una villetta a Villagrazia di Carini.