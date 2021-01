Modica, lutto nel mondo della cultura: è morto il professore Saverio Saluzzi

Allìetà di 90 anni si è spento a Modica il professore Saverio Saluzzi, latinista, saggista, poeta, critico letterario, Accademico dei Lincei. Era anche Cavaliere al merito della Repubblica. Saverio Saluzzi, già titolare della cattedra di Italiano e Latino nei Licei, era nato in Basilicata, ad Acerenza. È presente in diverse Antologie. Alcune sue liriche sono state tradotte in Greco, Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo. Gli erano stati conferiti a Modica un “Riconoscimento speciale” nel 1991 e la Medaglia d’oro del “Premio alla Modicanità” nel 1994. E’ stato maestro di vita e di scuola di generazioni di studenti. I funerali si sono già svolti in forma privata.