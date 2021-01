Coronavirus, 16.146 nuovi contagi e 522: tasso di positività crolla al 5,9%

Sono 16.146 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 477. Entrambi i dati sono in calo rispetto a ieri, quando si erano registrate 522 vittime e 17.246 nuovi casi. Con l'inserimento dei test antigenici nel calcolo complessivo dei tamponi - oggi per la prima volta nel nuovo bollettino del ministero della Salute - crolla l'incidenza dei positivi. In tutto vengono segnalati 273.506 tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore (156.647 molecolari e 116.859 antigenici). Il tasso di positività è del 5,9%, in netto calo rispetto al 10,7% di ieri, quando però la percentuale dei positivi era calcolata solo sui test molecolari, che erano stati 160.585. Se si calcolasse l'incidenza solo sui molecolari il tasso sarebbe oggi stabile al 10.3%.

In Lombardia 2.205 casi e 68 morti In Lombardia si sono registrati 2.205 casi di coronavirus, di cui 97 debolmente positivi, e 68 morti. In totale dall'inizio dell'epidemia i decessi sono 26.094. Sono stati processati 26.535, con un rapporto dell'8,3% rispetto ai casi di covid. I guariti/dimessi sono 1.083 (totale complessivo: 427.181, di cui 3.883 dimessi e 423.298 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva sono 466 (-2), mentre i ricoverati non in terapia intensiva: 3.601 (-13).