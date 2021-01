Viaggio in treno nel Sud Est della Sicilia di scena sul canale Inglese Channel 5

Il famoso attore Britannico Bill Nighy presta la voce alla serie documentaristica “The World’s Most Scenic Railway Journeys” – “I Viaggi in Treno più Panoramici al Mondo” e guiderà gli spettatori alla scoperta del Sud Est della Sicilia.

Il viaggio in treno parte da Comiso e fa prima tappa al Castello di Donnafugata per poi proseguire per Ragusa Ibla dove attraversa l’opera ingegneristica ferroviaria più importante d’Italia, il tunnel elicoidale, dove l’intervento del Prof. Minardo spiega l’importanza dell’opera e ci rivela anche le sue scoperte fatte sull’identità dell’ingegnere Modicano che progettò la tratta ferroviaria, ma ci fa anche partecipe di un aneddoto personale che stringe il cuore.

Il viaggio poi prosegue per Modica, dove Pierpaolo Ruta apre le porte del suo laboratorio Bonajuto e spiega il legame tra Modica, le origini Spagnole e il cioccolato.

La tappa successiva è Ortigia dove un’archeologo mostra l’unicità della Cattedrale e spiega l’importanza della dominazione Greca in Sicilia.

Il viaggio in treno prosegue per Catania dove l’archeologa Eleonora Pappalardo apre le porte sui resti Romani più importanti d’Italia fuori Roma, nascoste all’interno della città vecchia.

Il viaggio si conclude a bordo della Circumetnea che fa attraversare gli spettatori scenari unici e spettacolari sull'Etna e con la visita in sommità del vulcano a seguito di un fotografo del National Geographic che fa da cicerone.

Il documentario è stato ideato, progettato e filmato dal Modicano Salvatore Assenza con l’aiuto dell’assistente regista James Campbell, per la casa di produzione cinematografica Brite Spark Films con sede a Londra.

La fotografia aerea è stata realizzata da Gianpippo Pedriliggieri, anche lui modicano.