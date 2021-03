Pallavolo, B1 femmininle: pronto riscatto della PVT Modica che mette ko il sestetto di Santa Teresa Riva

Egea PVT Modica 3

Farmacia Schultze S. Teresa Riva 0

Egea PVT Modica:Asero, Ferro 15, Turlà 3, Liguori 8, Gridelli 13, Capponi, Giardi 12, Leandri 5, Ferrantello (L), n.e.: Fabbo, D'Antoni. All. Enrico Quarta.

Farmacia Schultze S. Teresa Riva: Richiusa 3, Donà 3, Mercieca 6, Albano 4, Agostinetto 4, Ferrarini 16, Bertiglia 6, Grillo (L), n.e.: Moschella, Buttarini, Basile, Sozzi. All. Antonio Jimenez.

Arbitri: Pierluigi Sodano di Ioppolo e Giovanni Rizzica di Cosenza.

Note: Parziali 25/20, 25/22, 25/22.

Ritorno al successo dell'Egea PVT Modica, che al “PalaRizza” di Modica Alta batte con un triplo 25/22 la Farmacia Schultze Santa Teresa Riva, riscatta la sconfitta del turno precedente contro la Rizzotti Catania, supera in classifica il sestetto messinese e chiude al quinto posto la prima fase del campionato di serie B1 femminile.

Quella vista al palazzetto dello Sport di via Catagirasi è stata una PVT motivata, ma soprattutto determinata a ottenere un successo meritato più di quanto dicono i parziali. Un successo di squadra che fa ben sperare per il futuro della compagine di Enrico Quarta. Sin dalle prime battute , infatti, la squadra di casa ha fatto intendere di aver preparato bene la partita e che per le messinesi sarebbe stato difficile uscire indenni dal taraflex dell'impianto modicano.

Le biancorosse chiudono cosi con un successo la prima fase della stagione, si godono in serenità le feste pasquali e aspettano le indicazioni da parte della FIPAV per capire se e quando avrà inizio la seconda fase che dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) vedere Ferro e compagne affrontare le squadre del girone pugliese – molise - campano.

FOTO di Giovanni Cassarino