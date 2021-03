Chiaramonte Gulfi, avviati i lavori per il terzo polo industriale ibleo

Hanno avuto avvio i lavori di realizzazione del III polo industriale ibleo presso la zona artigianale di Chiaramonte Gulfi attraverso la posa della prima pietra e il contestuale inizio del cantiere da parte della ditta aggiudicataria dei lavori. Attraverso l’investimento di oltre un milione di euro per opere strutturali, che riguarderanno strade, la predisposizione della rete elettrica e telefonica, sarà realizzata una nuova importante infrastruttura che consentirà la realizzazione, entro 180 giorni dall’avvio dei lavori, di venticinque lotti, che sommati a quelli già esistenti della zona artigianale rappresentano una grande opportunità per le imprese del comprensorio. "Anche per la zona industriale di Chiaramonte Gulfi - afferma una nota dell'amministrazione comunale - si stanno vagliando delle misure finalizzate a favorire l’occupazione di mano d’opera locale, così come già fatto in occasione della messa a bando dei lotti della zona artigianale. Il sindaco Sebastiano Gurrieri insieme alla giunta comunale, ha voluto far visita nella zona dei lavori alla presenza anche della ditta appaltatrice.