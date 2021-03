Schifani (FI): "Fu Musumeci a chiedere la 'zona rossa' e il governatore parla di 'giustizialismo'

"Ho il massimo rispetto nei confronti della magistratura che farà il suo lavoro. Ma non posso astenermi dall'osservare che fu il presidente Musumeci ad insistere con il governo nazionale perché alla Sicilia venisse applicata, nel mese di gennaio, la zona rossa. Sono pronto a confermarlo nelle opportune sedi, perché frutto della mia esperienza politica e personale nella logica dei rapporti di leale cooperazione tra organi dello Stato". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Renato Schifani.

"Leggo dichiarazioni di rappresentanti politici che fanno accapponare la pelle, questa è una terra di giustizialisti: è una vergogna. Abbiamo visto quanti indagati poi sono usciti dalle inchieste. Quindi, calma calma... calma". Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, a Omnibus su La7. Questa terra dà fastidio quando non alimenta le cronache giudiziarie - ha aggiunto Musumeci -, abbiamo tenuto lontano in questi anni la Sicilia dalle inchieste. Ho fiducia in Razza, ed estrema fiducia nella magistratura: sono convinto che i fatti saranno chiariti".