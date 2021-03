Manutenzione strade a Siracusa, appalto avviato

È operativo da una settimana il nuovo appalto per la manutenzione stradale con il quale sono stati introdotti criteri innovativi rispetto al passato allo scopo di garantire una lunga durata delle opere controllando i costi.

Da giovedì scorso gli operai sono intervenuti in viale Regina Margherita, via Basilicata, vallone Carancino, traversa Sinerchia, traversa Vallone, via Italia 103, via Calabria e via Ignazio Marabitti; adesso si sta procedendo nella zona di Epipoli. Ne danno notizia il sindaco, Francesco Italia e l'assessore Maura Fontana.

L'appalto è stato aggiudicato alla “Edil PF srls” di Floridia a un importo di 55 mila 267 euro e prevede interventi di ripristino del manto stradale maggiormente ammalorato per la chiusura delle buche, la sistemazione di tombini e di parti di marciapiedi.