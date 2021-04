Interrotta festa di compleanno a Cropani: 11 sanzionati

Si erano riuniti nel giardino di un'abitazione privata per festeggiare il ventunesimo compleanno di una loro amica ma sono stati scoperti dai carabinieri e sanzionati per la violazione delle norme sul contenimento della diffusione del virus Covid 19. E' successo a Cropani.

In occasione del passaggio della Calabria in zona rossa, infatti, i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina hanno ulteriormente intensificato i controlli. Nel pomeriggio di ieri, nel corso di un servizio dedicato, i militari hanno individuato l'assembramento di giovani. Plurime le infrazioni commesse dagli undici giovani, tra cui il mancato rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento sociale, nonché il mancato utilizzo di Dpi, con sanzioni amministrative elevate pari a complessivi 4.400 euro.