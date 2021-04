Sale il monte ore per gli ex Lsu di Pachino, Spiraglia: soddisfatti ma solo in parte

"Non siamo del tutto soddisfatti della decisione presa da Commissari straordinari del Comune di Pachino che hanno deciso di integrare il monte ore a 47 dei 73 ex Lsu, diventati forza portante del Comune. Da oggi è scattata l'integrazione a 32 ore, ma è soltanto per un periodo limitato di 3 mesi". Ad affermarlo è il leader della 'Città in Movimenti', Alfredo Spiraglia, candidato a sindaco alle prossime amministrative che avrebbe voluto uno sforzo maggiore da parte di coloro che da oltre 24 mesi gestiscono l'Ente. " Sono molto contento che i Commissari siano intervenuti sulla problematica che era stata sollevata dal nostro raggruppamento di Movimenti, ma questo deve essere solo il primo passo. Non è sufficiente, è necessario intervenire definitivamente e saremo noi a farlo quando vinceremo le elezioni a Pachino. Siamo pronti a dare dignità e motivazione ai Comunali, diventati negli anni lo 'zoccolo duro' dell'Ente. Il nostro obiettivo è quello di alzare a 35 il monte ore settimanale senza discriminare alcuno. Tutto per il buon funzionamento della Casa comunale".