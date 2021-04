Una Caretta caretta di media grandezza è stata recuperata, questa mattina, dalla guardia costiera di Augusta ed è stata portata al Centro regionale di recupero delle tartarughe marine dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. Sarà sottoposta ad esami diagnostici per valutarne lo stato di salute e per stabilire la terapia adatta prima di poterla rimettere in libertà.