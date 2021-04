Un uomo di 41 anni, G.I. residente a Partinico, è stato arrestato dalla guardia di finanza per detenzione di 2,3 kg di cocaina. La droga è stata trovata nell'auto dell'uomo fermato a Palermo nel quartiere Brancaccio mentre circolava in orario di coprifuoco, per le norme anticovid, la notte del 30 marzo. In casa dell'indagato sono stati trovati 13 grammi di droga.