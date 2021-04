Siracusa, avevano costruito un 'fortino' per spacciare: due arresti

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno arrestato due uomini che stavano spacciando dentro un fortino, realizzato con cancelli e portoni in ferro e ricavato in un androne di una palazzina di edilizia popolare in via Italia, nella zona nord di Siracusa. Quelle barriere abusive erano state smantellate 24 ore prima dalla stessa polizia, che aveva anche fermato altri due uomini per traffico di droga ma il gruppo, a capo dello spaccio in questo complesso condominiale, poco dopo il blitz delle forze dell'ordine, aveva provveduto a ricostruire il fortino. Nell'operazione antidroga, portata a termine nelle ore scorse, gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato Salvatore Polini, 31 anni, e Luigi Croce, 24 anni, siracusani, entrambi con precedenti penali, che sono scappati dopo aver visto i poliziotti espugnare il bunker della droga. I due sono saliti sul terrazzo della palazzina ed uno di loro si e' disfatto di un marsupio poi recuperato dagli investigatori. Nel complesso, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 215 dosi di cocaina per 72 grammi, per un valore commerciale di 7.500 euro, 87 dosi di hashish per grammi 54 e 76 dosi di marijuana per 37 grammi, oltre a circa 4.900 euro in contanti e materiale per il confezionamento.