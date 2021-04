Troppi contagi covid a Solarino, il sindaco Scorpo chiede la "zona rossa"

Solarino si appresta a diventare 'zona rossa'. A comunicare i dati importanti del contagio è stato il Dipartimento di prevenzione per il covid dell'Asp di Siracusa. E' stato un fulmine a ciel sereno arrivato alla vigilia di Pasqua sia per il sindaco Seby Scorpo, che per la popolazione adesso costretta a ulteriori limitazioni. La settimana presa in esame dall'Asp è quella che va dallo scorso 27 marzo al 2 aprile. I contagi hanno fatto registrare una incidenza pari a 292/100.000 abitanti, ovvero oltre il limite consentito che è di 250 per centomila abitanti. Il primo cittadino ha informato la popolazione alle 18 attraverso i canali social, aggiungendo che "il dato dell'Azienda sanitaria verrà trasmesso alla Presidenza della Regione". Nelle prossime ore è attesa l'ordinanza del governatore che dichiarerà Solarino nuova 'zona rossa'.