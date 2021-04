Riceviamo e pubblichiamo: Birmania, fra voglia di libertà, repressione e silenzi

Il controverso e incerto momento storico che stiamo vivendo porta con sé inevitabili effetti alone in uno scenario internazionale che vede le legittime preoccupazioni per la pandemia e una costante disattenzione per ciò che accade fuori dalla porta del ristretto scenario “occidentalocentrico”.

Più di trenta le guerre e le crisi silenziose che affliggono il nostro pianeta, come riporta l’International Human Watch Rights , non solo in Africa ( Congo, Liberia, Ruanda, Repubblica Sudafricana solo per citarne alcuni), ma anche nella vecchia Europa, nella regione del Donbass (Ucraina), in Libano, in Afghanistan, in Nepal, e in Indonesia e in Palestina, uomini contro uomini, una sequela da sciorinare non meccanicamente, ma che sia da pungolo critico, senza alcuna sponda ideologica.

In tale ottica globale e non solo globalizzata, non troppo lontano dal nostro decisamente democratico mondo nella contemporanea Birmania (fino al 1989 Myanmar), ex perla dell'impero Anglo-Indiano, resasi indipendente nel 1948, feroce repressione e sanguinosi conflitti politici etnici e religiosi dominano il paese dalla travagliata storia politica, sociale e culturale, già all'indomani della sua ritrovata indipendenza, per legare la sua storia ai tragici golpe militari di - presunta- ispirazione socialista del 1962, del 1988, e il più recente proprio del 1 Febbraio scorso, che vede ripetersi con una triste e ripetuta litania strategica nella sovversione dell'ordine costituito e nella privazione di libertà fondamentali e silenziamento di voci dissenzienti.

La cronaca e la disamina degli avvenimenti si fonda su pochi scampoli di news provenienti specie da testate indipendenti, blog di attivisti spesso esiliati all'estero.

Fra la ventina di conflitti perduranti oggi, la polveriera birmana merita il triste appellativo di conflitto a bassa intensità, ove si staglia la figura del premio Nobel Aung San Suu Kyi e pochi altri nomi che permeano la nostra percezione della realtà.

La prima, decisamente amata in patria, più che all'estero, decenni in prima linea nell'agone birmano, ex avvocato, appartenente ad una famiglia in prima fila politicamente da generazioni, studi esteri e capacità mobilitanti indubbie, già fondatrice nel 1988 della Lega Nazionale dei Diritti Umani, terza via nella dicotomia Socialisti e Nazionalisti che ha da sempre contraddistinto il paese e già premio Nobel per la Pace nel 1991, protagonista della pellicola “The Lady” di Luc Besson, che ha contribuito a molti a farla conoscere in modo più approfondito ma non privo di indulgenze cinematografiche, si trova per l'ennesima volta confinata agli arresti domiciliari, con capi d'accusa quantomeno pretestuosi (propaganda sovversiva e il mancato rispetto delle norme anti Covid19!!!), mentre la giunta di generali che ha preso il potere sovvertendo il risultato delle elezioni svoltosi solo a Febbraio compie sanguinosi raid sulla folla, deportazioni, scomparse inquietanti, fra i manifestanti inermi, donne e bambini compresi.

Si interrompe così la fragile e, purtroppo, illusoria fase di transizione democratica intrapresa nel 2011, e che aveva visto dopo qualche rinvio, l'approvazione di una carta costituzionale, seppur provvisoria.

Fra gli ultimi drammatici aggiornamenti, ribadito il coprifuoco e cessate per ordine governativo le pubblicazioni di stampa, e limitati, ma non interrotti i canali social, la cronaca riporta la giornata di vergogna e terrore del 27 Marzo, un sabato caratterizzato da 100 vittime inermi fra i civili, in occasione della parata militare del regime, ribattezzata “Giornata contro la Dittatura" dal popolo annichilito dalla crisi umanitaria, sanitaria, economica e fra i fuochi incrociati di Russia e Cina che sostengono la giunta dei militari, e la condanna unanime di Unione Europea e Usa, che almeno a parole, non hanno atteso per proclamare la loro ferma condanna, mentre i capi si affrettano a liquidare gli episodi come colpa di pericolosi sovversivi , “ad opera di terroristi che attentano all'ordine e alla sicurezza nazionale”.

Di fronte a questo sconcertante scenario, si pone il dramma nel dramma, la minoranza Royghinga, di prevalente fede musulmana, oggetto di altrettanto misconosciuta vittimizzazione e sparsa suo malgrado in diversi campi profughi, tristemente definiti dal tribunale Internazionale per i diritti rifugiati , testualmente come “popolo fra i più indesiderati al mondo e oggetto non soltanto di pulizia etnica quanto di aberrante genocidio”, dopo il trasferimento coatto nei paesi confinanti, Thailandia e Bangladesh in primis, è privata di molti dei più elementari diritti, una stabile collocazione territoriale, la sicurezza fisica e morale, l'esercizio del diritto di voto, per non parlare dei bambini, senza le più elementari sicurezze materiali e privati di affettività, e del diritto allo studio.

In Birmania, non ci sono solo martiri o eroi, non vi sono guerre di serie A o di serie B, ma riportare l'attenzione su ciò che sta avvenendo in questi mesi nella impotenza dilagante e nella strumentalizzazione della rivolta anche per un coacervo di interessi politici ed economici.

Tutto ciò non può che ricordarci che esiste una linea di demarcazione, non fra giusto e sbagliato, quanto fra umano e non umano e alla prima categoria anche un piccolo contributo “super partes” può dare una piccola linfa in più affinché le pagine vergognose di drammi contemporanei scomodi siano almeno un poco più, se non condivisi nelle ragioni delle mobilitazioni , almeno conosciuti.

Smuovere le coscienze è arduo, ma possibile, cerchiamo anche e soprattutto in questo frangente storico con impegno e coerenza ma senza buonismo, di ricordarlo.

“Possiamo avere religioni diverse, lingue diverse, colori della pelle diversi, ma apparteniamo tutti alla stessa razza umana” (Kofi Annan)

Chiara Russo