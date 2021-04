Focolaio in scuola di Ragusa, sindaco sospende l'attività alla 'Ventre'

Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, con ordinanza ha sospeso ogni attività didattica in presenza nella scuola Statale "Mariele Ventre", nel periodo compreso tra il 6 e il 9 aprile prossimo. La decisione del primo cittadino è stata presa dopo l'accertamento di un focolaio nell'istituto per garantire l'isolamento e il corretto tracciamento dei soggetti positivi al Covid e per garantire le attività di sanificazione degli ambienti scolastici.