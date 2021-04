E' morto in ospedale il giornalista di Vittoria Elio Alfieri

E' morto in ospedale a Catania il giornalista Elio Alfieri, una delle voci più note dell'emittenza privata ragusana. Alfieri, che aveva 67 anni, era stato giovanissimo tra i pionieri dell'informazione radiofonica. Per alcuni anni era stato direttore dell'emittente televisiva E20 Sicilia di Vittoria. Al registro giornalistico univa anche un uso dell'ironia come strumento critico dell'informazione. Era stato colto da malore un mese fa in casa a Vittoria. Quindi era stato ricoverato in un ospedale catanese dove ora si è spento.