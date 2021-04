Il Palermo recupera contro un Monopoli decimato, Filippi: obbiettivo, play off

Il Palermo domani alle 15 recupera la trasferta di Monopoli, contro un avversario decimato dal covid. I rosanero scenderanno scenderà in campo allo stadio Vito Veneziani. “Dispiace - ha detto il tecnico Filippi in sala stampa - ma ricordo un derby col Catania giocato con soli dieci giocatori arruolabili”. Assente Almici (squalificato) a centrocampo il tecnico rosanero schiererà De Rose.

“Appare evidente - ha detto Filippi in sala stampa - quanto e in che modo la pandemia stia condizionando la nostra vita oltre che la routine delle squadre di calcio. Lo sport però sta anche cercando di andare avanti. Capisco il disappunto di Scienza ma nel corso della stagione è toccato un po’ a tutti. Mi preme ricordare che noi abbiamo dovuto giocare un match importante come il derby con il Catania, con soli dieci giocatori di movimento disponibili”.

Il Palermo non nasconde le insidie della trasferta pugliese. “Dato il ciclo di partite ravvicinate - ha confessato Filippi - qualcosa dal punto di vista degli interpreti cambieremo. Stiamo cercando di programmare nel miglior modo possibile questo tour de force con le giuste rotazioni. Puntiamo più in alto possibile e quindi a migliorare la nostra classifica. Dobbiamo dare continuità alle nostre certezze. Vogliamo arrivare ai playoff con il miglior piazzamento possibile. Poi lavoreremo per ambire alla serie B”.

E per ambire a qualcosa di straordinario il Palermo in questo momento non può che aggrapparsi ai gol e alle prestazioni di Lucca. “Lucca è un elemento importante non soltanto per il Palermo, ma per tutto il calcio italiano. Allenandolo posso dire che ha caratteristiche eccezionali per il ruolo che ricopre. Si allena bene e si fa volere bene, è ben integrato nel gruppo. Le caratteristiche tecniche e fisiche sono importanti, ma ovviamente - ha concluso Filippi - ha ancora ampi margini di miglioramento”.

Il Palermo per il recupero di domani dovrebbe impiegare Accardi per sostituire Almici nella linea a quattro di centrocampo, schierando in difesa uno fra Somma e Peretti. Torna De Rose in mediana, in compagnia di Luperini. Ballottaggio Santana-Kanoutè in avanti, con Lucca e Floriano che partiranno dal primo minuto.

(Nella foto Andrea Accardi)