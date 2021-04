Misilmeri, tenta di lanciarsi da un viadotto: salvato da tre militari

Un uomo che ha tentato di suicidarsi lanciandosi da un viadotto della statale 121, all'altezza di Misilmeri, è stato salvato da un militare del IV reggimento guastatori di Palermo, che di passaggio insieme al fratello ne aveva notato l'atteggiamento, e da due carabinieri, giunti in aiuto. Per impedirgli di buttarsi nel vuoto, i tre militari hanno prima agito di fisico e poi per circa un'ora hanno convinto l'uomo a desistere dal gesto dandogli conforto. Sceso dal guardrail, l'uomo ha poi avuto una crisi epilettica ed è stato soccorso dai sanitari del 118, sopraggiunti per assisterlo.