Ospedale di Caltanissetta, scoperti 2 furbetti del cartellino

Due addetti alla cucina del Sant'Elia di Caltanissetta, Vincenzo Michele Grillo, 60 anni, e Giuseppe Biccini, 56 anni, entrambi dipendenti dell'ospedale, sono i destinatari di misure cautelari interdittive emesse dal Gip ed eseguite dai carabinieri del Nucleo investigativo. Ai due è stata vietata l'attività professionale presso l'ospedale per la durata di 9 mesi perché ritenuti responsabili di concorso in truffa aggravata, con abuso di relazioni d'ufficio e violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, Secondo la ricostruzione degli inquirenti, in diversi episodi, Grillo risultava in servizio, grazie all'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, mentre non lo era. Biccini aveva il badge del collega e timbrava orari di entrata e di uscita dal luogo di lavoro non corrispondenti a quelli effettivi. Sarebbero state inoltre accertate assenze non giustificate mediante uscite dall'ospedale durante l'orario di servizio da parte di Grillo per recarsi ad effettuare acquisti. Grillo e Biccini - come rivelano alcuni filmati -più volte avrebbero caricato cibo e oggetti sulla propria auto, prelevati dalla cucina dell'ospedale. Inoltre si sarebbero verificati accessi in cucina di soggetti estranei al reparto per approvvigionarsi di pasti o derrate alimentari. Queste ultime condotte non sono state ancora contestate.