Covid, nel Ragusano "altalena" nei numeri dei positivi: sono 973

Sono 973 i positivi al Covid nel Ragusano, sette in meno rispetto all'ultima rilevazione. In isolamento domiciliare ci sono 904 persone, 56 sono ricoverati e 13 nella Rsa del Paternò Arezzo di Ibla. Nessun morto nelle ultime 24 ore, per cui i decessi sono sempree 222. Ecco il dettaglio nei 12 comuni iblei: 32 Acate, 8 Chiaramonte Gulfi, 128 Comiso, 8 Giarratana, 11 Ispica, 71 Modica, 3 Monterosso, 37 Pozzallo, 254 Ragusa, 52 Santa Croce Camerina, 174 Scicli, 126 Vittoria.

I guariti dall'inizio della pandemia sono 8.549.