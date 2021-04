Comiso, aggredisce poliziotto a posto di blocco: arrestato

Non si ferma all'alt di una pattuglia del Commissariato di Polizia di Comiso e aggredisce un agente. E' stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale un cittadino straniero di 39 anni. Nella fuga a bordo di un motociclo, il 39enne ha rischiato di coinvolgere anche alcuni passanti nei pressi della chiesa di Maria Santissima Annunziata. E' stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi in quanto l'uomo aveva perso il controllo del ciclomotore finendo a terra. Per sottrarsi all'arresto, il 39enne ha sferrato calci e pugni al poliziotto che, con l'aiuto del collega di pattuglia, lo ha bloccato. Lo straniero è stato posto agli arresti domiciliari.