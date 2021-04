Estorsione a Siracusa a testimone di giustizia: due rinviati a giudizio

La procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per due siracusani, Luciano De Carolis e Andrea Fortuna, che devono rispondere di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Gli indagati sono accusati di aver sottratto uno scooter da un negozio per la vendita di auto e moto gestito da un commerciante, Marco Montoneri, testimone di giustizia, che vive in una localita' segreta. L'inchiesta dei magistrati della Dda di Catania e' stata aperta dopo la denuncia della vittima, in passato finita nel mirino del clan siracusano Bottaro-Attanasio. La testimonianza in aula del commerciante ha permesso di far condannare, in via definitiva, 7 esponenti della cosca. Luciano De Carolis e' indicato dai magistrati come un esponente di spicco del clan: nel 2007 fu arrestato, insieme ad altre 69 persone, al termine dell'operazione "Terra Bruciata" su un giro di estorsioni e di droga gestito della consorteria mafiosa siracusana.