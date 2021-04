Ragusa, apparecchi da gioco: posticipare versamento prelievo erariale unico

Per evitare pesanti ripercussioni economiche sul comparto degli apparecchi da gioco è necessario posticipare il versamento del preu (il prelievo erariale unico) e del canone concessorio del quinto bimestre 2020. L’appello arriva dalle principali associazioni di settore, tra cui Acadi-Associazione concessionari dei giochi pubblici aderente a Confcommercio, in una lettera al capo di gabinetto del ministero dell’Economia, Giuseppe Chinè, e al direttore generale dell'Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minenna. “Anche in provincia di Ragusa – chiarisce il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – emerge l'urgenza e l'improcrastinabilità di un intervento normativo. Ricordiamo che l’ultimo Dpcm sulle misure di contrasto al coronavirus ha prolungato la chiusura dell’intera rete fisica di gioco e che il settore sta vivendo una situazione drammatica sia dal punto di vista economico che finanziario. Ecco perché è stata avanzata la proposta di procedere a una riprogrammazione temporale dei versamenti delle scadenze attualmente previste entro il primo semestre 2021 posticipandole al successivo e, comunque, entro il 31 dicembre 2021. Ciò consentirebbe alle filiere distributive e ai concessionari stessi di essere messi in condizione di adempiere alle proprie obbligazioni, grazie alle riaperture che auspichiamo siano normate a breve, e alla conseguente ripresa delle attività distributive e degli ordinari flussi finanziari.