Palermo, domani sciopero di 8 ore dei marittimi Liberty Lines

Sciopero regionale di otto ore dalle 8 alle 16, dei lavoratori marittimi Liberty Lines. Lo comunica il sindacato Orsa. " Ci scusiamo con l"utenza, Fedalberghi, e Sindaci, per il disagio che si crea, abbiamo cercato in tutti i modi di avere un dialogo con l'azienda per scongiurare lo sciopero - scrive in una nota Orsa - Sin dal primo momento ci siamo resi disponibili ad un incontro con la società , considerato che la prerogativa principale è sempre di trovare soluzioni condivise al fine di non arrecare disagi ai cittadini ed ai fruitori del servizio di trasporto, ma non c'è stata un'apertura della controparte".