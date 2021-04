Atletica leggera, al via i raduni: Leonardo Fabbri si prepara a Siracusa

In vista della stagione all’aperto e dei numerosi eventi internazionali in calendario, è scattata una nuova tranche di raduni azzurri. Terminato tra Roma e Formia il lavoro delle staffette in preparazione delle World Relays, e ultimato anche il periodo di allenamento a Formia di Gianmarco Tamberi, il Centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” torna a ospitare gli ostacolisti azzurri: è già in azione Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro) che rimarrà al lavoro sul litorale pontino fino al 24 aprile. Invece nello scorso weekend è volato in Sicilia il primatista italiano indoor del peso Leonardo Fabbri (Aeronautica): insieme a Zane Weir (Enterprise Sport&Service, 21,11 a febbraio) si allenerà a Siracusa per tre settimane, fino al 2 maggio. Siracusa anche per i marciatori Teodorico Caporaso (Aeronautica) e Michele Antonelli (Aeronautica) da oggi al 23 aprile. Quasi un mese in altura a Sestriere (Torino) per i gemelli del mezzofondo Ala Zoghlami (Fiamme Oro) e Osama Zoghlami (Aeronautica), fino al 7 maggio.

Già detto di Bogliolo, l’intero gruppo degli ostacolisti si ritrova dal 16 al 22 aprile al Centro di preparazione olimpica di Formia (Latina). I convocati: Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro), Elisa Di Lazzaro (Carabinieri), Costanza Donato (Bracco Atletica), Hassane Fofana (Fiamme Oro), Franck Brice Koua (Cus Pro Patria Milano), Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946), Eleonora Marchiando (Atl. Sandro Calvesi), Mattia Montini (Carabinieri), Desola Oki (Fiamme Oro), Linda Olivieri (Fiamme Oro), Yadisleidy Pedroso (Aeronautica), Lorenzo Perini (Aeronautica), Leonardo Puca (Cus Pro Patria Milano), Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle). Nuovo raduno per i lanciatori al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia (Pisa) nel periodo 14-21 aprile, anche come avvicinamento alla Coppa Europa di specialità di Spalato (Croazia) dell’8 e 9 maggio. I convocati: Federica Botter (Atl. Brugnera Friulintagli), Simone Comini (Asa Ascoli Piceno), Cecilia Desideri (Studentesca Rieti Milardi), Simone Falloni (Aeronautica), Giovanni Faloci (Fiamme Gialle), Diletta Fortuna (Carabinieri), Alessio Mannucci (Atl. Livorno), Jhonatam Maullu (Dinamica Sardegna), Carmelo Musci (Fiamme Gialle), Roberto Orlando (Atl. Virtus Lucca), Giacomo Proserpio (Atl. Lecco Colombo Costruzioni). L’Asics Firenze Marathon Stadium del capoluogo toscano è la sede dello stage azzurro delle prove multiple, da oggi a domenica 18 aprile. I convocati: Simone Cairoli (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), Sara Chiaratti (Trionfo Ligure), Marta Giaele Giovannini (Atl. Livorno), Lorenzo Modugno (Polisport. Triveneto Trieste), Sofia Montagna (Atl. Vigevano), Lorenzo Naidon (Quercia Trentingrana), Elisa Tosetto (Safatletica Piemonte).