Finanziamento da 25 milioni di euro per investimenti all'aeroporto di Catania

L'aeroporto di Catania (Sac) ha ottenuto un finanziamento da 25 milioni di euro nell'ambito del programma Garanzia Italia. A concederlo, si legge in una nota, sono state Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banca Agricola Popolare di Ragusa. Il finanziamento "ci consentirà di pianificare e realizzare al meglio gli importanti programmi di gestione e di investimento previsti nel piano di sviluppo infrastrutturale", ha dichiarato l'ad di Sac, Nico Torrisi, sottolineando come la struttura del prestito, che prevede parametri esg, consentirà di beneficiare di una "riduzione dei costi finanziari previsti al raggiungimento di determinati obiettivi, ambientali e sociali". "Nonostante il comparto stia attraversando un periodo di straordinaria criticità dovuto alla pandemia Sars Covid-19, l'aeroporto mostra importanti segnali di vivacità - ha proseguito Torrisi -. Siamo in presenza di una solida struttura patrimoniale e di una posizione finanziaria decisamente positiva, grazie ai rilevanti recenti profitti ed alle determinazioni prudenti dei soci. Siamo quindi certi che il superamento della crisi alimenterà in misura crescente il traffico passeggeri e merci presso il nostro aeroporto".