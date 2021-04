Floridia, rubata nella notte una 'Giulietta' in via Boschetto

Ladri d'auto in azione la notte scorsa a Floridia. I malviventi sono riusciti a portare via un'Alfa Romeo Giulietta di colore bianco che era parcheggiata in strada. Il proprietario del veicolo, S.S., ha denunciato il furto alla Tenenza dei carabinieri. Ma non si è limitato soltanto alla denuncia: S.S. ha scritto su un social del furto del veicolo indicando anche il numero di targa. Non si può escludere che il colpo possa essere stato commesso da ladri in trasferta.

L.M.