Droga e telefonini ai detenuti nel carcere di Augusta: sedici arresti

Spaccio di droga e uso di telefoni nel carcere di Augusta- Brucoli. La guardia di finanza di Catania ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente, di associazione per delinquere finalizzata all'indebito procacciamento di apparati telefonici per i detenuti e di corruzione di pubblici ufficiali per atti contrari ai doveri di ufficio. Dalle prime ore di questa mattina, oltre 70 finanzieri, con il supporto di unità cinofile e militari della componente antiterrorismo e pronto Impiego su richiesta della procura di Catania - Direzione distrettuale antimafia, stanno anche sequestrando i beni frutto della corruzioni. SEGUE