Covid, sindaco Caltanissetta insultato davanti al Comune

Cresce la tensione a Caltanissetta, ormai in zona rossa dal 16 marzo. Ieri il sindaco Roberto Gambino, che negli ultimi giorni è stato più volte attaccato sui social, è stato oggetto di invettive davanti a Palazzo del Carmine. "Uscendo dalla porta del Comune - racconta Gambino - sono passati due giovani sui trent'anni a piedi, uno dei quali abbastanza nervoso, ha cominciato a imprecare contro di me. L'altra persona che era con lui lo ha fermato portandolo via. Questo è solo l'ultimo segnale di un clima che si sta inasprendo anche se capisco le motivazioni dovute al nervosismo per la situazione sanitaria ed economica che sta creando profondo malessere". "Io capisco che c'è chi ha dovuto fermare o chiudere l'attività ma è una cosa che sta succedendo in tutta Italia. Vorrei che la gente capisse che io sono dalla loro parte e sono consapevole delle difficoltà che le persone stanno vivendo. Il governo nazionale deve essere più presente. I ristori sono fermi da gennaio - conclude il sindaco - e ci siamo presi il lusso di fare una crisi di governo mentre la gente non riceve un soldo e ha paura per il proprio futuro".