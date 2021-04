Pozzallo, protestano i ristoratori: la nostra categoria è sotto attacco

Ristoratori in protesta a Pozzallo per il blocco dovuto al Covid. Gli operatori del Movimento imprese ospitalità hanno protestato davanti al porto commerciale contro le illogiche misure di restrizione, che stanno provocando la morte del comparto dell’ospitalità a tavola, e della filiera dell’indotto, in un’isola che vive di turismo». «Siamo a Pozzallo non a caso – ha spiegato Paolo Bianchini, presidente del movimento -. Dalla Sicilia può partire un segnale importante: fermi noi fermi tutti. Se si ferma l’ospitalità a tavola, l’economia italiana può avere un arresto importante. Speriamo quindi che da Pozzallo parta un moto di consapevolezza da parte degli italiani per fare capire ciò che noi stiamo patendo. Una perdita di fatturato imponente e le categorie sotto attacco». E prosegue: «La malavita organizzata sta comprando i nostri ristoranti, sta penetrando nel tessuto sociale con gli usurai e i prestiti a strozzo ai nostri imprenditori.