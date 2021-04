Palermo, Musumeci a Rai 1: "I siciliani hanno superato la diffidenza su AstraZeneca"

"Sono convintissimo del successo dell'iniziativa 'open day' del vaccino AstraZeneca nello scorso weekend in Sicilia". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo su Rai1. "E' stata superata la diffidenza dei cittadini", ha detto.

"La mozione di sfiducia al ministro Speranza? Non sono un parlamentare nazionale, quindi non mi esprimo perché non ho sufficienti valutazioni per potere adottare una condotta, posso solo dire che per quanto riguarda i rapporti con la Regione siciliana nel ministro Speranza abbiamo individuato una condotta di profilo istituzionale e spesso improntata alla collaborazione, ma non ho titolo per giudicare le scelte degli altri partiti politici". Lo ha detto il Governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo su Rai1. "Mi sono trovato a interloquire con un ministro di profilo istituzionale e aperto al dialogo e al confronto. Lui che è di estrema sinistra e io di destra non ho difficoltà ad ammetterlo, con molta sincerità", ha concluso.

Alla trasmissione di Serena Bortone alla domanda della conduttrice sull'assessore dimissionario Ruggero Razza ha detto: "Abbiamo fiducia nella magistratura, già la vicenda si sta sgonfiando. In questa Iatlia garantista già un avviso di garanzia vale come una condanna. Razza - ha concluso Musumeci - si è dimesso e non è una scelta facile dove c'è chi fresta ancorato alla poltrona anche con sentenze di terzo grado".