Floridia, l'amministrazione Carianni avvia la manutenzione delle strade (VIDEO)

L'amministrazione comunale di Floridia guidata da Marco Carianni mette in pratica quello che è stato il programma elettorale per dare decoro alla città, seppur tra mille difficoltà economiche. Si parte dai piccoli interventi, che poi sono quelli che interessano i cittadini. Sono infatti già cominciati con uno stanziamento di 20 mila euro i lavori di manutenzione delle strade affidati in esclusiva alla Ts Asfalti, società affidata di Consop che utilizza metodologie innovative per riparare le buche sull'asfalto. Il primo intervento è stato effettuato in via Matteotti, diventata una strada groviera. " I lavori di sistemazione dell'arteria stradale urbana - dice il sindaco Marco Carianni - riguardano le strade di Protezione civile. Subito dopo passeremo in via De Amicis, il corso e Viale Vittorio Veneto". Il primo cittadino fa sapere che gli interventi verranno fatti in tutto il tessuto urbano grazie ad un trasferimento di 120 mila euro da parte del Ministero. La manutenzione delle strade, è la dimostrazione che l'impegno del lavoro della squadra Carianni, alla fine paga. Non va dimenticato il decreto firmato dall'ex ministra alla Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, che ha concesso 600 mila euro per ristrutturare gli edifici comunali. Non è poco per una Floridia che era ridotta al lumicino.