Incidente a Pasquetta, morto trentenne di Milazzo

Non ce l'ha fatta Alessandro Maimone, 30 anni, il giovane milazzese, rimasto gravemente ferito a causa di un incidente avvenuto il giorno di Pasquetta. Il giovane è morto al Policlinico di Messina dove era stato trasferito, alcuni giorni dopo l'incidente, in elisoccorso. Le condizioni di Maimone (gestore assieme alla sua famiglia del noto bar New Alexander di via Vittorio Veneto) sono apparse subito gravi. L'emorragia cerebrale aveva portato i neurochirurghi ad escludere un intervento ritenendolo inoperabile. Nonostante questo, dopo qualche giorno, di fronte ad un piccolo cenno di miglioramento, era stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina dove opera un reparto di neurochirurgia per intervenire in tempi celeri in caso di ulteriori miglioramenti. Le condizioni critiche ma stabili lasciavano ben sperare, ma nelle ultime ore lo stato clinico era precipitato. Non è escluso che la procura di Barcellona Pozzo di Gotto disponga l'autopsia.