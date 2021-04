Covid, allarmante aumento di contagi nei comuni iblei: 429 solo a Ragusa

Diventano preoccupanti i numeri dei positivi al Covid nel Ragusano: sono 1.450. E sono in netto aumento i contagi a Ragusa, Vittoria e Comiso: in 24 ore 35 contagi in più a Vittoria; 24 a Comiso; 19 a Ragusa. Tra i 1.450 positivi ci sono 1.376 in isolamento domiciliare, 58 ricoverati e 16 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ibla. Sale anche il numero dei guariti che in totale è di 9.007 mentre rimane stabile il numero dei morti, 241. Ecco il dettaglio nei comuni iblei: 19 Acate, 10 Chiaramonte Gulfi, 220 Comiso, 9 Giarratana, 26 Ispica, 125 Modica, 7 Monterosso, 68 Pozzallo, 429 Ragusa, 49 Santa Croce Camerina,

87 Scicli, 322 Vittoria. Numeri che continuano a salire e sui quali si temono, adesso, le eventuali conseguenze negative di comportamenti poco responsabili nel week end del 25 aprile.