Santa Croce Camerina, Giancarlo Di Stefano nominato coordinatore cittadino di Forza Italia

Il gruppo di Forza Italia cresce e si rafforza anche a Santa Croce Camerina. Sabato, nel corso di un incontro al quale hanno presenziato il coordinatore provinciale Giancarlo Cugnata e la vicesindaco Giulia Virginia Santodonato, è stato nominato il nuovo coordinatore cittadino santacrocese, Giancarlo Di Stefano. Volto noto per l'impegno che da sempre infonde nello sport e nel sociale, Di Stefano è un uomo di Forza Italia che conosce bene le dinamiche della comunità, i suoi problemi e i progetti che è importante portare avanti per il futuro della città. All'incontro erano presenti anche Salvatore Di Martino, Salvatore Mandarà, Alessio Mandarà del gruppo giovani provinciale e il consigliere comunale Franco Gravina. Ognuno ha potuto apportare il proprio contributo di idee e di proposte. “Il nostro partito si struttura e prende forma sempre di più e sempre meglio, - afferma Giancarlo Cugnata - e può contare su nomi validi che, di certo, sapranno fare la differenza in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali, tappe essenziali per disegnare le nuove amministrazioni chiamate a risolvere i problemi dei territori. Sono davvero soddisfatto del lavoro che si sta portando avanti a Santa Croce Camerina, dove, a breve, si procederà a nuove nomine, nell'ottica del completamento della squadra, in primis quelle dei respondabili senior e dei giovani, nonché di Azzurro Donna”.

“Accetto con grande piacere e senso di responsabilità – ha commentato Giancarlo Di Stefano - la nomina a coordinatore cittadino. Ringrazio il coordinatore provinciale, Giancarlo Cugnata, per la fiducia in me riposta, e il gruppo che mi sostiene. Tutti insieme lavoreremo per portare avanti i nostri progetti e migliorare la realtà di Santa Croce Camerina e delle sue bellissime frazioni”.