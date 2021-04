Traffico internazionale di droga, eseguito un arresto anche a Pozzallo

Ha interessato anche la provincia di Ragusa l'operazione antidroga dei carabinieri di Torino che ha portato all'arresto di nove persone accusate di traffico internazionale di droga. I militari dell'Arma hanno arrestato a Pozzallo Fabio Di Raimondo Metallo, 34 anni. Secondo gli inquirenti, l'uomo era uno dei punti di riferimento dell'organizzazione smantellata dai carabinieri. L'uomo si occupava di coltivare e procurare in Spagna la droga che poi veniva immessa nel mercato piemontese e in quello siciliano. Il 34enne alloggiava in una villetta affittata in Spagna.

L’attività ha consentito di sequestrare 170 chili di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish ed anfetamine e di individuare diramazioni dell’organizzazione in Spagna, Piemonte, Sardegna e Sicilia. Contestualmente, a carico dell'organizzazione, è stato eseguito un sequestro preventivo per equivalente di settecentomila euro.